High Tea With HighEnd Suguhkan Kelas Make-Up agar Tampil Elegan

TERKADANG kehadiran make-up branded masih belum cukup untuk membuat wanita terlihat cantik. Sebab, banyak di antara mereka masih belum bisa mengaplikasikan riasan dengan benar.

Oleh karena itu, High Tea With High End Magazine mengajak pembaca setia majalah kelas atas itu untuk berkumpul dan belajar make-up. Kali ini, tema yang diusung adalah Classic Hollywood Glamor yang tepat untuk digunakan saat gala dinner atau pesta pernikahan.

" Di sini, kami mengajak ibu-ibu pecinta make-up untuk belajar mengaplikasikan riasan. Kami tau jika make-up sangat berguna bagi mereka untuk terlihat fresh dan menutupi kekurangan dengan lembut," jelas Liliana Tanoesoedibjo dal acara High Tea With High End.

Acara ini mendapuk seorang penata rias, Jessica Tan untuk memperagakan penggunaan make-up yang sesuai dengan tema. Dengan begitu, ibu-ibu sudah bisa berdandan maksimal dalam setiap acara.

(Foto: Tentry / Okezone)

" Acara ini diharapkan dapat membantu ibu-ibu sosialita untuk bisa mengaplikasikan make-up dengan benar," tukasnya.

Kesempatan kali ini, High End Magazine menggunakan produk terbaik dari Dior. Di mana sudah disediakan produk riasan di atas meja, untuk digunakan langsung oleh para ibu-ibu yang ingin belajar menggunakan riasan. Selain itu, mereka juga didampingi oleh tenaga make-up professional agar semakin sempurna.

" Kami selalu mengemas acara sedemikian mungkin agar selalu interaktif bagi pembaca High End dan juga sosialita," tukasnya.

Selain hadirnya acara make-up, trunk fashion show juga turut dihadirkan dengan menampilkan delapan karya menawan dari Jeffry Sui dengan koleksi ready to wear untuk melengkapi make-up glamor. Busana itu juga ditunjang dengan sentuhan berlian dari Passion Jewerly.

Dalam penutupan, acara dikhususkan untuk pemenang The Best Pose, dan The Best Picture yang diikuti oleh peserta di dalam akun instagram. Pemenang pun berhasil membawa pulang voucher Dior seharga Rp5 juta.