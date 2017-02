Ingin Jadi Pacar Romantis, Deretan Lagu Ini Bisa Banget untuk Ngelamar si Dia!

BILA Anda berencana segera melamar kekasih dalam waktu dekat buatlah momen itu benar-benar spesial. Setelah menyiapkan cincin, jangan lupa ciptakan kenangan lewat lagu romantis.

Lagu yang terdiri dari lirik puitis dan nada indah dapat menjadi kenangan yang tak terlupakan hingga puluhan tahun mendatang. Melansir dari Popsugar, (22/2/2017), inilah deretan lagu yang dapat Anda putar untuk backsound saat melamar kekasih.

"Today Was a Fairytale," Taylor Swift

"Today was a fairytale, you were the prince I used to be a damsel in distress, You took me by the hand and you picked me up at six. Today was a fairytale."

Penggalan lirik lagu ini menggambarkan betapa terkejutnya seorang gadis ketika dilamar kekasih. Bahkan ia merasa hari itu bagai dongeng.

"Marry You," Bruno Mars

"It's a beautiful night,

We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you"

Lagu ini adalah ungkapan seorang pria yang ingin menikah dengan seorang wanita.

"I Do," Colbie Caillat

"You make me wanna say

I do, I do, I do, do do do do do do doo

Yeah, I do, I do, I do, do do do do do do doo"

Kebalikan dari lagu Bruno Mars, lagu ''I do'' merupakan jawaban bahwa wanita setuju dipinang oleh pria yang melamar.



"Stay With You," John Legend

" I will stay by your side, I know we'll be alright, I will stay with you"

Di lagu ini pria mengatakan bahwa dia ingin menetapkan hati dan bersama selamanya dengan wanita pilihan.



"Marry Me," Train

"Promise me, You'll always be, Happy by my side, I promise to, Sing to youn, When all the music dies"

Lirik ini berisi sebuah janji dan permintaan pria terhadap wanita untuk bersedia dinikahi.