Gulali Ini Mirip Wig Rambut Loh, Ini Penampakanya!

@dingofood.id Cotton Candy lho ini, kaya wig ya ๐Ÿ˜‚ Masih banyak yang @lezatnikmat Credit @bkkfoodguide Follow, Like, Komentar dan Tag teman kamu yang suka bikin @laperbener #Resep #kuliner #camilan #jajanan #buahsegar #lndonesia #Jakarta #Makanan #Makan #Lapar #Info #Lezat #Nikmat #Laper #Laperbener #Laperbaper #Kuliner #Foodism #Foodporn #Jajanan #Enak #Dagelan #Ojoserius โž–โž–โž– Lihat di @dingofood.id untuk makanan yang enak lainnya ๐Ÿ‘๐Ÿ‘

A post shared by Laper Bener (@laperbener) on Feb 21, 2017 at 12:07am PST