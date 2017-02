Reality Show Korea "The Law of Jungle" Kepincut Keindahan Hutan Indonesia

PESONA Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau cantik memang layak untuk dikenalkan ke mata dunia. Pantai, hutan, hingga perkotaan menjadi idola bagi wisatawan.

Tak terkecuali para selebriti di Korea Selatan, baru saja Rain dan Kim Tae Hee pergi ke Pulau Moyo Sumbawa. Sekarang, ada sebuah reality show berjudul "The Law Of Jungle" yang kepincut untuk syuting di beberapa wilayah Indonesia.

"Ini adalah kesekian kalinya Law of The Jungle mengambil lokasi syuting di Tanah Air. Sebelumnya, 2014 syuting di Borneo, Kalimantan; lalu Sulawesi Utara 2016 untuk beberapa episode. Di Sumatera mereka akan mengambil lokasi di salah satu hutan yang ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat," ungkap Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Vinsensius Jemadu.

The Law of Jungle sendiri merupakan reality show yang mengangkat kisah nyata cara bertahan hidup di hutan. Dalam episode di Sumatera ini, nantinya akan dibintangi oleh Sungjae dan Peniel dari Born to Beat (BTOB), Shin Won Ho Cross Gene, aktris Jo Bo Ah serta aktor Kwak Si Yang. Sementara pemain yang syuting di Manado 2016 lalu adalah sederet artis K-pop ternama ialah Sungyeol, WJSN Sungso, BTS Jin serta aktor Kim Min Seok dan Gong Myung.

"Memang obyek wisata yang bisa kita tawarkan tidak hanya wisata liburan saja. Karena banyak juga wisatawan mancanegara yang senang akan kegiatan petualang yang menantang. Dan hutan atau pegunungan yang ada di Indonesia cocok buat mereka ini," ujar Vinsen.

Kehadiran mereka membuat Kementerian Pariwisata Indonesia semakin getol untuk promosikan kawasan wisata lainnya di Indonesia. Rencananya mereka akan diajak syuting di tiga destinasi unggulan Indonesia lainnya. Ketiga destinasi wisata itu Danau Toba (Sumatera Utara), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), dan Mandeh (Sumatera Barat) dalam waktu dekat ini.

Sebab mereka tak hanya bertahan hidup saja, tapi juga memperdalam tentang keberadaan masyarakat yang hidup di sana. Misalnya saja di episode Borneo Kalimantan misalnya, di sini terdapat Suku Bajau, atau biasa disebut kaum gipsy laut, masyarakat yang tinggal di rumah-rumah kayu di atas permukaan air laut. Suku Bajau Laut ada suku asli Filipina yang beberapa penduduknya menyebar di tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

“Kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Seoul Broadcasting System agar syuting sinetron maupun reality show-nya. Semoga bisa terealisasi dan berdampak hebat untuk ketiga daerah tersebut dan pariwisata Indonesia. Dan kami sudah sukses memulainya dengan Law of the Jungle ini," ungkap Vinsen.

Dengan adanya mereka dapat membantu untuk mempromosikan Indonesia dengan mudah. Bahkan, wisatawan Korea Selatan pun menyumbang angka cukup fantastis dengan meraih jumlah kunjungan wisatawan Korsel ke Indonesia pada 2015 meningkat menjadi 338.671 orang atau naik 3% dibanding 2014 yang sebesar 328.122 orang. Sedangkan sepanjang Januari-September 2016, jumlah wisman dari Korsel sebesar 263.265.

"Tren wisatawan Korsel sebenarnya peluang yang sangat besar bagi Indonesia, oleh karena itu Kemenpar akan terus mensusun strategi atau kiat untuk meningkatkan wisman Korsel ke Indonesia," pungkas VJ.