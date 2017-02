Yummy, Ini 5 Sup Populer yang Sukses Wakili Negaranya

SUP nampaknya hidangan umum yang dimiliki hampir semua negara. Berbagai sup bahkan bisa sangat terkenal hingga berhasil mewakili negaranya. Coba sebut pho atau tom yam, agaknya semua orang tahu dari mana sup ini berasal.

Dilansir dari Travelandleisure, Jumat (24/2/2017) berikut lima sup dari lima negara yang cukup populer. Mungkin salah satunya adalah sup favorit Anda.

Pho Vietnam

Mendengar nama pho, orang pasti langsung tertuju pada Vietnam. Saat cuaca dingin melanda, pho jadi santapan favorit yang banyak dibuat di rumah. Suguhan sup hangat ini disajikan dengan potongan daging sapi atau daging ayam. Rasa kuah pho kuat akan rempah, biasanya semangkuk pho disajikan dengan mi, daun ketumbar, tauge dan perasan jeruk nipis.

New England Chowder, Amerika Serikat

Amerika punya sup krim yang cukup populer meskipun klasik. Sup kental berwarna putih ini memiliki isian kerang, namun beberapa orang suka menambahkannya dengan tomat. Tak ada orang yang melewatkan musim dingin tanpa menyantap sup hangat ini.

Bouillabaisse, Prancis

Masyarakat Prancis menyiasati musim dingin dengan menyantap makanan hangat seperti sup bouillabaisse. Sup ini dibuat dengan kaldu seafood dan memiliki isian kerang, udang, kepiting dan dibumbui dengan adas, tomat, kunyit dan bawang putih. Sup ini sangat terkenal dan kerap disajikan sebagai makanan pada jamuan makan mewah.

Birria, Meksiko

Meksiko punya berbagai sup populer, salah satunya birria. Sup ini adalah hidangan tradisional yang dibuat menggunakan bahan dasar daging kambing, namun beberapa orang membuat sup dengan daging sapi atau daging babi. Sup ini memiliki tekstur yang kental dan pekat karena proses pemasakan yang cukup lama. Kuah sup dibuat menggunakan pasta tomat sehingga teksturnya krimi.

French Onion Soup, Prancis

Selain terkenal, sup ini juga jadi favorit hampir di seluruh dunia. Paduan kaldu sapi yang amat gurih jadi bahan utama pembuatan sup selain bawang bombai dan roti baguette panggang. Sup kental ini disantap sambil menyelupkan potongan roti renyah. Rasa dan teksturnya bisa membuat orang terhipnotis dan terbuai lezatnya sup ini.