Sambut Musim Panas, Disney Mengangkat Tema "The Guardian of Galaxy"

TAMAN bermain selalu menyenangkan untuk dikunjungi karena menjadi tempat di mana keluarga dan teman bisa bermain bersama. Alasan tersebut yang membuat Taman Bermain Disney rajin menghadirkan tema baru setiap tahunnya, khususnya dalam menyambut musim panas kali ini.

Kini, pihak Disney California Adventure Park telah mengumumkan mengenai peluncuran Guardian of the Galaxy, di mana wahana tersebut akan dibuka 27 Mei mendatang. Tentu saja, wahana baru itu mengusung tema dari film - film sci fi untuk dibuat kenyataan.

Berdasarkan laporan dari USA Today, wahana baru nantinya akan menempati Tower of Terror yang turup 1 Januari lalu. Namun, wahana akan akan sangat random dan membuat pengunjung penasaran.

Diharapkan, nantinya Anda akan merasakan Rocket Raccoon yang ada di dalam film ketika tokoh utama kabur dari benteng kolektor. Goal utama mereka adalah menempatkan pengendara ke luar dari penjara yang sudah sukses bertahan dalam wahana berputar.

"Guardian of The Galaxy akan sangat menyenangkan karena di sana orang bisa menari rock and roll dengan Star Lord dan kotak bomnya. Ini juga akan diisi oleh pahlawan super seperti Captain Amerika, Groot, Spider-man yang menggunakan lahan Hollywood," jelas pihak Disney sebagaimana dikutip dari Travelerstoday, Kamis (23/2/2017).

Selain itu, tempat ini biasa digunakan Black Widow dan Hawkeye untuk latihan bagu anak-anak yang dinamakan The Avengers Training Initiative. Nanti, anak Anda bisa melakukan interaksi pada tokoh-tokoh superhero ini lho.