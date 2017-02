Nyanyi saat Bermain dengan Bayi Bikin Otaknya Makin Cerdas

MOMS, meski masih bayi bukan berarti si kecil tidak dapat diajak berkomunikasi. Apalagi kalau dia diajak bernyanyi, pasti akan menyukainya.

Karena berdasarkan penelitian, bernyanyi merupakan cara pengasuhan yang nyaman bagi si kecil. Kontak mata dan telinganya pun jadi sempurna atau mereka cepat tanggap.

Ketika Moms menyanyikan lagu-lagu yang meriah di sela waktu bermainnya dapat menstimulasi sensorik. Tindakan ini juga dapat melawan depresi pasca melahirkan, serta meningkatkan ikatan ibu dengan bayi.

"Analisis data vokal mengungkapkan bahwa ibu dengan depresi pasca melahirkan akan lebih emosi. Tapi sata mereka bernyanyi diklaim dapat mengontrol emosinya," ujar Peneliti Shannon de l'Etoile, Profesor of Music Therapy di University of Miami Frost School of Music, dilansir Zeenews, Kamis (23/2/2017).

Bahkan, hasil studi lainnya, anak-anak yang lahir dari ibu yang suka bernyanyi membuat semakin cerdas saat dewasa. Bernyanyi tidak membutuhkan alat lho Moms. Cukup nyanyikan lagu-lagu kesukaannya yang dapat menenangkan si kecil saat dia 'berontak'.

"Meski bayi tidak dapat membalas nyanyian, dia akan suka dan merespon dengan bahasa tubuh," kata de l'Etoile.

Anda perlu mencobanya, terutama saat berdekapan dengan bayi yang baru lahir. Kehangatan kasih sayang ibu tidak sebatas memberikan ASI atau memberikan makan, tetapi juga mampu melatih sensorik dengan cara apapun.