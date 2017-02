Mau Jaket Kulit Mahal Anda Awet? Harus Tahu Do and Don'ts-nya!

SEMUA orang rasanya pasti setuju bahwa jaket kulit adalah outfit yang punya sifat versatile atau mudah dipadu-padankan dengan outfit lain model apapun.

Maka tak heran jaket kulit adalah salah satu must have item di lemari pakaian. Dengan material bahan kulit yang tidak mudah, maka pastinya jaket kulit selalu hadir dengan banderol harga mahal. Nah, sayang kan jika jaket kulit mahal ini harus berusia pendek hanya karena Anda tidak paham do and don'ts dalam merawat jaket kulit.

Agar tak salah langkah, baca uraian lengkapnya dalam artikel di bawah ini. Seperti disitat Stylecaster, Jumat (24/2/2017).

Pencegahan dengan spray

Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, hal ini juga berlaku untuk merawat jaket kulit kesayangan Anda. Saat masih baru, segera lakukanlah tindakan preventif alias pencegahan yang mumpuni dengan rutin menyemprotkan leather atau suede protectant spray ke jaket kulit sekali tiap beberapa minggu atau bulan. Tetapi pastikan spray pelindung yang akan digunakan telah aman dan tidak menimbulkan kerusakan pengelupasan kulit ataupun perubahan warna pada kulit jaket.

Biarkan kering alami

Jika basah terkena air hujan atau tumpahan air lainnya, jangan mengeringkan jaket kulit dengan bantuan dryer ataupun hairdryer sekalipun. Paparan langsung suhu panas dari alat-alat tersebut akan merusak jaringan bahan jaket kulit secara langsung. Sebaliknya, cukup keringkan dengan cara alami yakni digantung dan diangin-anginkan di suatu tempat yang mempunyai pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.

Manfaatkan alkohol

Jaket kulit terkena noda bolpoint? Tenang, tinggal usapkan cairan alkohol atau biasa dijual di toko dengan nama Isopropyl ke sebuah helai kain katun putih. Kemudian tinggal diusapkan pelan ke area jaket kulit yang terkena noda hingga noda lama-lama akan memudar dan hilang dengan sendirinya. Ingat! Metode ini tidak cocok untuk jaket kulit suede ya.

Kondisioner

Tidak hanya rambut yang butuh asupan nutrisi dengan pemakaian kondisioner. Pemakaian leather conditioner ini hanya untuk tipe jaket kulit vintage yang punya material bahan keras dan kaku. Lewat penggunaan kondisioner, jaket kulit yang kaku dan keras ini tidak hanya bisa dilembutkan dan dilemaskan, namun juga mencegah material bahan kulit menjadi rusak terkelupas.

Serahkan pada ahli

Ada kalanya perawatan jaket kulit ini memang tidak bisa dilakukan sendiri di rumah. Rusak karena perubahan cuaca ekstrim, terlalu lama dipakai, ataupun sobek. Maka disarankan untuk segera membawa jaket kulit tersebut untuk ditangani para professional leather cleaners. Terutama jika jaket kulit yang dimiliki adalah jaket kulit dari suede, hand painted, ataupun berwarna cerah.