Apa Sih Bedanya Dewy dan Matte Make-Up?

TREN make-up kian hari semakin beragam. Terbukti yang kini telah merebak di kalangan beauty junkie adalah dewy look make-up dan ada juga matte look make-up. Keduanya tentu memiliki keunggulan masing-masing.

Untuk dewy look yang disebut-sebut merupakan tren dari Korea ini memiliki tampilan yang ‘basah’ dan glowing karena make-up yang dipulas memiliki kelembapan yang tinggi. Adapun matte look make-up juga mendapatkan banyak penggemar. Riasan ini tampak halus, lembut dan elegan. Tak seperti dewy make-up, riasan matte terlihat kering tanpa kilap di wajah. Kulit tetap lembab namun tidak glowing.

Untuk kedua efek riasan ini sesungguhnya yang menjadi perbedaannya hanyalah pengaplikasiannya. Sebagaimana disadur DailyVanity, Jumat (24/2/2017) dewy make-up lebih cocok untuk jenis kulit kering sementara matte sesuai untuk kulit berminyak karena bisa menyamarkan kilap akibat produksi sebum yang berlebihan. Yang menjadi kunci dari keduanya hanya pelembab.

Pilih pelembab waterbased untuk yang berminyak, dan pilih foundation warna senada sehingga terkesan transparan pada kulit namun tetap coverage. Ditambah, buang jauh-jauh shimmery foundy pada kulit berminyak, kecuali untuk riasan dewy.

Sementara untuk kulit kering dan ingin merias tampilan dewy, gunakan pelembab diamkan selama 15 menit lalu aplikasikan foundation. Setelah memakai foundation, baru gunakan bedak dan produk kosmetik lainnya. Berikut tips dan trik selengkapnya dari kedua riasan ini;

Dewy look make-up

Cream blush on is a must! Ini berguna untuk membuat wajah tampak berkilau. Tak lupa gunakan highlighter pada titik-titik terrentu di wajah, seperti dahi, hidung dan tulang pipi. Shimmery powder juga sangat dianjurkan karena membantu menciptakan efek kilau tanpa bantuan foundation di akhir riasan.

Matte look make-up

Perhatian tertuju pada bedak dan foundy, jangan terlalu memainkan kedua item ini jika tak ingin terlihat berat. Bedak jenis matte powder juga menjadi andalan tampilan look ini. Namun tak lantas nihil shimmer, berikan sedikit kilau pada area tertentu diwajah agar terlihat segar.