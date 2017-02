Intip Cerita di balik Produksi Tas Mewah dari Kulit Hewan yang Masih Jadi Kontroversi

TAK selamanya industri mode seindah karya yang dihasilkan. Di balik keindahan beragam jenis item fesyen bisa jadi menyimpan kontroversi yang tak bisa diterima beberapa kalangan.

Dan yang biasa dipermasalahkan adalah materialnya yang terbuat dari kulit hewan dan prosesnya yang bisa dibilang sadis. Seperti beberapa brand ternama untuk produk tas jinjing, salah satunya Hermes. Seperti yang diketahui, Hermes menggunakan kulit buaya untuk material produksi setiap item.

Sebagaimana dilansir DailyMail, Minggu (26/2/2017) meski dinilai keji, permintaan tas kulit buaya persentasenya selalu meningkat setiap tahunnya. Pasalnya, kulit buaya ini dinilai mewah dan dari pihak produsennya sendiri menguntungkan sekiranya 30 kali lipat dari kulit lainnya.

Sebuah organisasi pembela hak hewan terbesar di dunia, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pernah mengungkapkan bagaimana proses pembuatan tas mewah tersebut dan akhirnya menjadi kontroversi. Dalam sebuah rekaman kamera tersembunyi mengungkapkan, buaya diternakan dalam sebuah peternakan kulit di Texas, Amerika Serikat.

Hewan-hewan tersebut ditempatkan di kandang yang kotor dengan lubang gelap sebelum mereka kemudian diseret keluar untuk dibunuh dan dikuliti. Kulit mereka kemudian dibuat menjadi tas dan watchstraps, yang terkenal memiliki harga ribuan dolar Amerika dan dikenakan oleh sejumlah superstar termasuk Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham dan Ashton Kutcher.

Kembali pada proses pengulitan, buaya yang dipilih buaya berumur tiga tahun lalu saat eksekusi buaya-buaya tersebut ditembak dibagian kepala kemudian lehernya dipotong untuk memastikan pembuluh darahnya terputus. Setelah itu disimpan di kolam es dan disimpan di ruangan dengan suhu dibawah nol derajat.

Baru kemudian setelah itu melewati proses produksi sedemikian rupa hingga menjadi satu tas mewah dengan harga yang mendulang tinggi. Bagaimana, setelah mengetahui serangkaian proses pembuatan tas mewah dari kulit hewan ini, apakah Anda masih berminat membeli tas mahal tersebut?