Catat, Ini 3 Hal Penting untuk Kelezatan Sup

LANGIT Jakarta sudah terlihat mendung lagi, tampaknya akan kembali turun hujan. Bersiap hadapi cuaca yang kembali singing mari santap sup untuk menghangatkan tubuh.

Membuat sup memang bukan hal yang susah tapi kadang sup yang dimasak tak selezat yang dibayangkan. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (24/2/2017), ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sup yang dimasak punya rasa sedap, gurih dan pastinya bisa menghangatkan tubuh.

Bahan berkualitas

Kesegaran bahan baku jadi hal utama yang menentukan rasa sup. Pilih bahan yang pasti segar baik bahan yang berupa daging, sayuran dan bumbunya. Bahan yang sudah tidak segar akan membuat rasa sup tidak enak. Untuk daging pakai yang masih segar demikian juga sayuran jangan pakai yang layu apalagi hampir membusuk.

Sesuaikan kaldu

Kaldu termasuk hal penting yang menentukan gurihnya sup. Sesuaikan penggunaan kaldu dengan bahan isian sup. Kaldu daging untuk sup berisi daging, kaldu ayam untuk sup ayam dan kaldu seafood untuk sup ikan atau seafood. Usahakan membuat kaldu sendiri di rumah agar rasanya terjamin. Kaldu bisa dibuat dalam jumlah banyak sekaligus dan disimpan dalam freezer.

Sajikan hangat

Sup akan menjadi semakin lezat jika disantap dalam keadaan hangat. Terkesan sederhana memang tapi sup hangat akan terasa lebih gurih. Selain itu jika sup disantap dalam kondisi dingin biasanya lemak kaldu akan mengambang dan membuat sup kurang sedap.