RESEP PILIHAN: Cuaca Dingin, Enaknya Santap Sup Ikan Kakap yang Hangat

SUP jadi makanan sehari-hari yang kerap disantap dalam keadaan hangat. Berbagai bahan protein bisa diolah menjadi sup mulai dari daging sapi, ayam, seafood ataupun ikan.

Tergoda membuat sup ikan untuk santapan makan siang ini? Tak perlu waktu lama untuk membuat semangkuk sup ikan kakap yang menghangatkan tubuh. Dikutip dari buku Koleksi Resep Soto & Sup Nusantara karya Dewi Asih, Jumat (24/2/2017) berikut resep selengkapnya.

Bahan-bahan

1 potong ikan kakap fillet, potong dadu

1 batang daun kemangi

2 buah jeruk nipis

1 batang serai, memarkan

5 buah cabai rawit

2 buah tomat hijau, belah menjadi 4 bagian

2 cm jahe

Garam secukupnya

500 ml kaldu ikan

Cara membuat

1. Rebus kaldu bersama serai, jahe dan cabai rawit hingga mendidih;

2. Masukkan potongan ikan kakap dan tomat hijau. Bumbui dengan garam, masak hingga ikan matang;

3. Matikan api, masukkan daun kemangi dan beri perasan jeruk nipis. Angkat, sajikan hangat.