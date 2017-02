Mengintip Proses Pembuatan Keju di Pabrik Keju Legendaris di Italia

ITALIA tidak hanya dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas, negara yang terletak di Benua Eropa ini juga merupakan produsen keju terbaik di dunia.

Terletak di Kota Salemi, Provinsi Trapani, Azienda Cucchiara menjadi salah satu produsen keju tertua yang ada di negara tersebut. Bahkan, sebagian besar produk-produk keju berkualitas dihasilkan perusahan milik keluarga itu.

Baru-baru ini, pakar kuliner tradisional Indonesia, William Wongso, berkesempatan untuk melihat secara langsung proses pembuatan keju di tempat tersebut.

Sejumlah momen unik pun sempat ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya @williamwongso. Dalam foto yang diunggahnya, pria yang akrab disapa Om Will itu menjelaskan salah satu proses pembuatan keju khas Italia yang terbuat dari susu domba.

Tuma atau toma merupakan tahap produksi keju jenis pecorino sebelum ditambahkan garam dan masuk dalam tahap pematangan. Pada proses ini, dapat dilihat pula apakah keju layak untuk dikonsumsi atau diperdagangkan.

“Straining Tuma - Tuma or Toma is a stage in the production of Pecorino cheese, which comes before adding salt and maturation. By extension, it also indicates cheese that is consumed or commercialized at this stage of production. In a broader sense, it can be referred to fresh cheese made of ewe's milk,” tulis William pada keterangan foto tersebut.

Di foto selanjutnya, beberapa pegawai pabrik tampak membentuk adonan keju sebelum meletakkannya di atas piring saji.

Momen seru ini ternyata berhasil menarik perhatian sejumlah netizen untuk memberikan komentar unik mereka.

