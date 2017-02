Ini 5 Sup Paling Populer di Indonesia yang Selalu Diburu saat Cuaca Dingin

SUP didefinisikan sebagai jenis hidangan berkuah yang disajikan hangat. Di Indonesia, soto juga termasuk jenis sup. Tak heran di musim penghujan seperti ini, banyak yang memburu sup dan soto khas Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (24/2/2017) berikut Okezone rangkum beberapa jenis sup khas Indonesia yang selalu diburu untuk santapan yang menghangatkan. Yuk simak ada sup apa saja.

Sup rawon

Berasal dari Jawa Timur, rawon punya rasa yang berhasil menyita perhatian banyak orang. Kuah hitam khas rawon berasal dari bahan alami kluwek, rasanya juga gurih sedap dan berbeda dengan sup atau soto lain yang juga dari Indonesia. Seporsi rawon berisi potongan daging sapi dan tauge.

A post shared by VerdiDanutirto THEHUNGRYDOCTOR (@filipusverdi) on Jul 14, 2015 at 8:09pm PDT

Sup konro

Makanan yang satu ini adalah kebanggaan masyarakat Bugis. Sup asal Makassar ini sudah terkenal kelezatannya hingga pelosok tahan air. Seporsi sup konro berisi potongan besar iga sapi yang disiram kuah kaldu berbumbu. Biasanya sup ini disantap bersama nasi putih hangat. Makan sup konro akan semakin lengkap jika ditemani es pisang hijau. Mantap!

A post shared by Risnisahala (@risnisahala) on Feb 11, 2017 at 12:10am PST

Sup kepala kakap

Masyarakat Padang sering mengolah kepala kakap menjadi gulai, tapi masyarakat Timur Indonesia senang mengolah kepala kakap menjadi suguhan lezat sup berkuah bening. Jenis ikan kakap yang kerap digunakan adalah kakap merah yang memiliki daging lebih banyak dan bertekstur kenyal. Sup kepala kakap termasuk yang berbumbu simpel, bumbu utamanya hanya cabai rawit, daun kemangi dan serai.

A post shared by JEM'S (@jemsjosef) on Feb 22, 2017 at 9:30am PST

Sup kaki kambing

Saat cuaca dingin, paling mantap makan sup kaki kambing. Menyesap sum-sum dari sela tulang akan membuat makan menjadi lebih lahap. Sup kaki kambing banyak diolah di Jakarta dan Jawa, dengan penanganan khusus, aroma kambing tak tercium sedikutpun. Biasanya usai makan sup ini, orang akan menyantap acar wortel dan mentimun untuk menetralisir.

A post shared by Jemmy Forus (@jemmyforus94) on May 17, 2015 at 4:20am PDT

Soto

Soto juga termasuk jenis sup yang kepopulerannya tak perlu lagi diragukan. Berbagai jenis soto siap memanjakan lidah para pemburu kuliner. Dari ujung Barat hingga Timur Indonesia hampir semua daerah memiliki soto. Sebut saja soto yang paling populer yakni soto betawi, soto surabaya, soto padang, soto madura dan lain sebagainya. Ciri khas dari soto adalah kuah kaldu yang kebanyakan dicampur menggunakan santan.