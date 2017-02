FOOD STORY: 4 Restoran Bersejarah di Dunia, Salah Satunya Ada di Jakarta

PERKEMBANGAN industri kuliner dari tahun ke tahun semakin menunjukkan geliatnya. Berbagai restoran mewah dan elegan mulai didirikan demi memenuhi permintaan konsumen.

Tetapi jangan salah! Restoran-restoran tertua yang ada di sejumlah negara pun masih bisa bersaing dengan para pendatang baru itu.

Dilansir Okezone dari berbagai sumber, yuk simak 4 restoran tertua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini.

Ralph's di Philadelphia, Amerika Serikat

Anytime we go @RalphsItalRest we have to grab some @Sarcones_Bakery bread to go home with! None better than these two, anywhere. pic.twitter.com/TNhTMjZapc