Jadi Kontroversi Tapi Banyak Dicari, Ternyata Ini Lho Kelebihan Tas dari Kulit Buaya

TAK jarang, kulit buaya sering jadi primadona banyak rumah mode mewah dunia. Meski dibanderol dengan harga yang sangat melambung tinggi, menuai kontroversi serta jumlah produksi yang tidak dibuat secara massal alias banyak . Tetap saja, yang namanya tas kulit buaya jadi salah satu the must have fashion item para pencinta mode kelas atas.

Namun sebetulnya di balik itu semua, adakah kelebihan tersendiri dari tas kulit buaya? Jawabannya ternyata ada, seperti disitat Panamleathers, Minggu (26/2/2017) kelebihan pertama dari tas kulit buaya ialah tampilan visual yang khas.

Dengan menggunakan material bahan kulit buaya, tas yang dihasilkan menjadi satu produk yang memiliki tekstur alami dari pola kulit buaya itu sendiri. Desain pola inilah yang membuat tas kulit buaya menonjol dan punya aura high fashion dibandingkan tas yang terbuat dari bahan lainnya.

Kelebihan kedua dari tas kulit buaya ialah perihal eksklusivitas. Kulit buaya yang diproduksi menjadi tas, dibuat dengan proses pengerjaan yang panjang dan bahan baku yang mahal. Inilah yang menjadikan tas kulit buaya menjadi eksklusif dan tidak pasaran.

Para pelanggan yang biasanya berbelanja di rumah mode mewah dunia rela menunggu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan koleksi tas kulit buaya terbaru yang jumlahnya sangat terbatas.

Punya aura yang mewah jadi kelebihan tas kulit buaya selanjutnya. Para pecinta dan penikmat mode, suka sekali membeli barang-barang yang terbuat dari material top berkualitas tinggi. Salah satunya kulit buaya, maka ketika mereka siap memiliki tas kulit buaya mereka juga tidak sungkan untuk menghabiskan banyak uang untuk bisa memiliki tas kulit buaya tersebut.

Siklus inilah yang kurang lebih secara tidak langsung menjadikan tas kulit buaya jadi punya aura yang mewah dan berkelas. Sebagai tanda bahwa pemiliknya adalah penyuka dan pemakai barang berkualitas tinggi, jadi kelebihan tas kulit buaya yang terakhir.

Handbag terbaik pastinya terbuat dari material yang terbaik pula, kulit buaya sendiri disebut-sebut sebagai salah satu material terbaik untuk pasar industri fesyen dunia. So, dengan menjinjing tas kulit buaya maka secara langsung memperlihatkan ke khalayak umum bahwa si pemakai adalah pencinta high fashion yang sangat mengedepankan kualitas produk yang dipakai.