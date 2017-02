WOW, Ratusan Wanita Cantik Mengikuti Workshop Make-Up Pengantin dari Partai Perindo

GEDUNG Dewan Pembina Pusat Partai Perindo di Jl. Diponegoro No. 29, Menteng, dipenuhi ratusan wanita Sabtu siang. Mereka hadir untuk mengikuti pelatihan Tata Rias Pengantin yang digelar oleh Garda Rajawali Perindo (GRIND).

Sebanyak 200 wanita datang dari berbagai wilayah Jabodetabek untuk mengembangkan ilmu merias pengantin. Devi Puspitasari selaku Ketua Seni Budaya dan Pariwisata GRIND mengatakan, ini kali kedua GRIND mengadakan workshop dengan tema yang sama.

"Kita apresiasi untuk ibu-ibu yang antusias hadir hari ini. Acara berlanjut untuk kedua kalinya karena kita sudah punya komunitas, sudah membentuk Perempuan Balai GRIND," ujar Devi kepada Okezone di Gedung DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017).

Para peserta yang mengikuti workshop tata rias pengantin terdiri dari berbagai usia. Sehingga ilmu ini tidak hanya berguna untuk kalangan ibu-ibu saja, tetapi juga anak-anak muda yang memiliki minat dan bakat di bidang tata rias.

Mengusung tema make up pengantin, Devi mengatakan ini sebagai kelanjutan dari tema workshop pertama yang diadakan beberapa bulan lalu. Hari ini, para peserta akan belajar merias pengantin dengan model pengantin internasional dan berhijab.

"Acara yang pertama temanya make up daily. Sekarang make up pengantin karena mengambil dari dasarnya. Karena make up bermacam-macam jenisnya," lanjut Devi.

Ia menambahkan, bukan tidak mungkin acara ini akan dilakukan secara bertahap. Mengingat antusias para wanita yang begitu besar untuk mendapatkan ilmu tata rias. Terlebih, workshop ini diadakan secara gratis dengan mendaftar secara online terlebih dahulu.

"Selanjutnya kita akan lanjutkan ke jenis make up yang lain. Karena kalau ikut workshop di luar kan bayarnya jutaan, sementara di sini gratis," pungkas Devi.