Merawat Item Fesyen Berbahan Kulit, JeBe "X Factor" Cuma Modal Minyak Kayu Putih

BILA mendengar minyak kayu putih yang terpikirkan pasti tubuh yang memerlukan kehangatan karena sedang masuk angin. Atau mungkin, untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tak kedinginan.

Apa pun itu, sebenarnya minyak kayu putih tak hanya bermanfaat untuk tubuh lho. Seperti pengalaman yang dibagi oleh Jessica Bennet, penyanyi jebolan XFactor Indonesia, kepada Okezone belum lama ini. Ia mengaku juga menggunakan minyak yang hangat tersebut untuk aksesori yang terbuat dari kulit.

"Tas kulit itu aku rutin olesin minyak kayu putih atau baby oil. Biar engga lembab ada yang menyarankan pakai itu, dan benar aja sih aksesori dari kulit aku enggak ada yang jamuran. Either boots or just sling bag," bebernya sebelum Kongkow Bareng Warung Kopi Okezone, Jumat 24 Februari 2017.

Namun tak hanya itu, dara yang akrab disapa JeBe ini juga selalu mengangin-anginkan aksesori kulitnya setelah dipakai sampai akhirnya dikemas atau ditempatkan di tempat yang semestinya.

"Kayak boots itu setelah dipakai biasanya aku angin-anginkan dulu di ruangan terbuka dan kering supaya enggak lembab. Tas dan jam yang strap-nya kulit juga begitu. Setelah dipakai aku diamkan dulu baru aku cover lagi atau disimpan di dalam box," pungkasnya.