TOP TRAVEL 2: Foto Gurita Bawah Laut Menakjubkan Jadi Juara Kompetisi Fotografi

SEBUAH foto dari hasil berburu gurita di laguna pulau kecil Mayotte berhasil membawa pulang hadiah tertinggi dalam kompetisi Underwater Photographer 2017. Gambar, yang diambil oleh penyelam Prancis Gabriel Barathieu, mengalahkan lebih dari 4500 gambar yang dikuti fotografer dari 67 negara berbeda.

Gambar tersebut berjudul 'Dancing Octopus' yang ditemukan di dekat pulau kecil di Samudera Hindia.

"Saya harus menunggu sampai musim semi surut ketika air kedalamannya hanya 30 cm sehingga gurita akan mengisi kolom air. Saya harus sedekat mungkin mengarahkan lensa sudut lebar untuk membuat gambar yang membuat gurita tampak besar," kata Barathieu dalam sebuah pernyataan.

Penghargaan lainnya juga diberikan, termasuk British Underwater Photographer of the Year, yang diberikan kepada Nick Blake asal Dublin, Irlandia. Foto yang memenangkannya diambil di sebuah lubang air tawar di Meksiko, yang dikenal sebagai Chac Mool Cenote.

Gambar lain yang mendapat penghargaan adalah hasil jepretan Horacio Martinez dari Argentina, yang menjuarai kategori 'Up and Coming Underwater Photographer of the Year 2017' untuk gambar 'Oceanic In The Sky' yang difoto di Mesir.

Nicholai Georgiou membawa pulang gelar 'Most Promising British Underwater Photographer 2017' untuk gambar dari sebuah pod orca di utara Norwegia.

Kompetisi tahunan ini dirancang untuk merayakan foto bawah air yang diambil di laut, danau, sungai, dan bahkan kolam renang, dengan kategori seperti makro, wide-angle, dan banyak lagi. Demikian seperti dikutip dari Lonelyplane.