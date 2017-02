OSCAR 2017: Melihat Menu Mewah yang Disantap Para Tamu Oscar 2017

MESKI diwarnai beberapa insiden tak terduga, ajang bergengsi The Academy Awards 2017 berakhir sangat dramatis. La La Land berhasil memborong 6 penghargaan sekaligus, diikuti Moonlight, Hacksaw Ridge, dan Manchester by the Sea.

Namun ternyata, ada satu hal unik yang menarik perhatian sebagian besar orang termasuk para artis Hollywood yakni, hidangan spesial yang disajikan selama dan sesudah acara Oscars ke-89 tersebut.

Tahun ini, Chef Wolfgang Puck dipercaya untuk mengolah berbagai hidangan lezat kepada 1.600 tamu undangan. Dengan bantuan 300 koki dan 600 pramu saji, Wolfgang mengusung tema "magical transformation". "Kami sudah menyiapkan dekorasi dan menu makanan khusus untuk merayakan acara spesial ini," tutur Jeffrey Kurland, salah satu pihak Academy Awards

Ketika para tamu undangan tiba, mereka akan langsung disuguhkan 50 jenis hidangan pembuka. Untuk menu utama, Wolfgang dan tim menawarkan smoked salmon oscar yang disajikan dengan crime fraiche dan sedikit kaviar. Mereka juga menyuguhkan chicken pot pies dan mini kobe sliders untuk para artis yang 'doyan' makan seperti Jennifer Lawrence.

Untuk para pencinta makanan laut, Wolfgang juga menyediakan berbagai pilihan sushi segar dalam jumlah yang sangat besar. Pihak Oscar juga menyuguhkan makanan khusus vegetarian dan bebas dari kandungan susu seperti risotto truffle tanpa keju.

Tidak sampai disitu saja, para tamu undangan juga dapat menikmati sepiring steak mewah yang terdiri dari kentang, keju parmesan, dan filet mignon. Bagi mereka yang menyukai hidangan gurih, Wolfgang telah menyediakan pretzel homemade dengan saus keju cengkeh, popcorn bertabur truffled emas, serta kentang panggang dengan kaviar.

Sebagai penutup, telah disediakan sebuah pojok khusus dengan berbagai pilihan kudapan manis dan menggoda. Mulai dari rice krispy pops, cokelat peanut butter tart, hingga ice cream coffee dengan taburan emas 24 karat dapat dinikmati para tamu undangan.

Diakui oleh Jeffrey Kurland, menu makanan yang disajikan tahun ini memang mewah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, jika para tamu undangan tidak dapat menemukan kudapan favoritnya, para chef akan bersedia menyajikan khusus untuk mereka. Demikian dilansir dari Harpers Bazaar, Senin (27/2/2017).