Keindahan Sumatera Barat yang Jadi Andalan Wisata Halal Indonesia

SUMATERA Barat adalah salah satu rekomendasi destinasi wisata halal di Indonesia. Ini tidak diragukan lagi, karena Sumatera Barat telah menyabet tiga kemenangan dalam ajang World Halal Tourism Award 2016.

Negeri Kerajaan Pagaruyung ini mendapatkan penghargaan Wisata Halal dengan kategori World’s Best Halal Culinary Destination, World’s Best Halal Destination, dan World’s Best Halal Tour Operator.

Hal ini dibuktikan dengan Keindahan alam serta lezatnya cita rasa kulinernya yang menjadikan banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri berdatangan ke Sumatera Barat. Berikut adalah beberapa potret daya tarik wisata menarik di Ranah Minang.

Wisata alam menakjubkan

Sumatera Barat yang luas memiliki banyak kecantikan alam menakjubkan, dari pantai sampai puncak gunung. Pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia banyak terhampar indah, salah satunya Taluak Sikulo, di kawasan wisata Mendeh, Pesisir Selatan dan Pantai Nirwana yang terletak di Pantai Barat Sumatera.

Di Sumbar juga terdapat banyak air terjun, seperti Air Terjun Lubuk Hitam dan Air Terjun Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman. Belum lagi ngarai atau lembah yang cantik, seperti Ngarai Sianok dan Lembah Harau.

Wisata kekinian

Untuk anak-anak muda yang gemar berfoto ria, Sumatera Barat juga menawarkan lokasi wisata kekinian yang layak untuk didatangi, seperti Rumah Pohon di Hutan Pinus Tabek Patah, Batusangkar; Kawasan Wisata Taman Ngarai Maaram; Pohon Jomblo di Pantai Ketaping dan Solok.