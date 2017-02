Jejak Sejarah Portugal Jadi Wisata Menarik di India, Penasaran!

PASIR berwarna emas, angin laut sejuk, dan nyiur melambai di Goa, India adalah surga bagi wisatawan. Tapi, Goa bukan hanya tentang pantai atau makanan laut eksotis. Ada juga budaya dan sejarah Portugis yang bisa dieksplorasi.

Kecantikan Goa terbentang di setiap kota dan jalan, tapi Ibukota Panaji atau dikenal juga Panjim sangatlah spesial. Berikut adalah lima hal yang harus dilihat di Panjim, dilansir dari AsiaOne, Selasa (28/2/2017).

Kota Tua Panaji

Kota tua Fontainhas diberi nama demikian dari air mancur Pheonix, yang menjadi satu-satunya sumber air di area tersebut. Tempat lain yang bisa dikunjungi di Kota Tua Panaji adalah Ourem Creek yang menampilkan rumah-rumah berwarna-warni di lereng Bukit Altino.

Tur Sungai Mandovi

Habiskan sore hari dengan tur di Sungai Mandovi. Nikmati makan malam dengan cahaya lilin yang romantis bersama penari Goan dan penampilan musisi di atas kapal.

Pantai Miramar and Dona Paula

Wisatawan juga bisa menikmati keindahan matahari tenggelam di dua pantai yang berdekatan dari pusat kota Panaji. Miramar hanya berjarak tiga km dan Dona Paula berjarak tujuh km dari dari pusat kota.

Church of Our Lady of the Immaculate Conception

Didirikan di bukit yang menghadap Sungai Mandovi dan landmark, gereja ini menjadi saksi pelaut Portugis yang datang ke sana untuk melakukan doa syukuran setelah melakukan perjalanan jauh dari Portugal.

Siap berbelanja oleh-oleh

Berbelanja adalah keharusan saat berlibur di Goa. Pasar-pasar di sana banyak menawarkan produk percampuran budaya yang akan membuat tas penuh sebelum kembali ke rumah.