OSCAR 2017: Wuih, Gaun Karya Desainer Indonesia Eksis di Red Carpet

INDONESIA patut berbangga hati. Pasalnya, pamor karya desainer dari Indonesia kembali terangkat di kancah internasional. Tepatnya, kali ini di gelaran tahunan bergengsi Oscar 2017.

Adalah Denise Keller, seorang Video Jockey (VJ) MTV asal Singapura, yang mengenakan gaun rancangan desainer Novita Sanjaya melalui label Cinobi Cinobi. Denise mengenakan gaun tanpa lengan berwarna silver yang dipercantik dengan detail bordir dan payet.

Hal ini bermula dari sebuah foto yang diunggah oleh presenter Asty Ananta. Dalam foto tersebut, ia menuliskan ‘Ciciiii @novitasanja.private I’m super happy for you,’.

Sontak akun Instagram Novita Sanjaya dan labelnya Cinobi Cinobi banjir pujian dan ucapan selamat. Denise pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Cinobi dan beberapa orang yang telah berjasa membuat penampilannya tampak cantik sempurna di ajang Oscar.

A post shared by Denise Keller (@denisekellerofficial) on Feb 26, 2017 at 10:04pm PST

Mantan VJ MTV Asia ini mengaku merasa senang dapat mengenakan gaun cantik rancangan Novita. Ia merasa dirinya bak seorang artis sesungguhnya dalam balutan gaun tersebut.

‘Thank you @cinobicinobi @trulyenamoured @jessberriosartistry and @sisleyparisofficial for making me feel like an Oscar,’ tulis wanita yang tampil sebagai MC red carpet di ajang Oscar 2017 pada Minggu, 26 Februari 2017, lalu.

A post shared by Denise Keller (@denisekellerofficial) on Feb 24, 2017 at 8:09pm PST

Selain Novita Sanjaya, karya desainer Indonesia lainnya yang eksis di karpet merah Oscar 2017 adalah Mischa Aoki. Karya Mischa Aoki dikenakan oleh aktris muda Saniyya Sidney. Malam itu, Saniyya tampak anggun dalam balutan gaun putih dengan aksen tutu di bagian rok.