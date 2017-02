Tak Perlu Bingung, Temukan Inspirasi Ruang Keluarga yang Nyaman di Sini!

SALAH satu unsur terpenting dalam ruang keluarga adalah kenyamanan. Sebab dari kenyamanan ruang keluarga itulah terbangun kebersamaan dan qulity time bersama anak, ayah, dan ibu.

Bila ruang keluarga Anda nyaman dan cukup memadai untuk berkumpul, dapat dipastikan semua anggota keluarga betah berlama-lama. Seperti dilansir Midwestliving, Selasa (28/8/2017) berikut ini inspirasi yang akan membantu Anda menciptakan ruang keluarga yang nyaman.

Sub-urban update

Lemari serbaguna bercat putih terpasang kokoh di pinggir ruang keluarga ini. Warnanya tak hanya mencerahkan ruang tapi dapat menjadi titik fokus, di mana di sana terletak sumber perapian, di tambah wall art hitam-putih membaut ruangan ini terkesan sederhana namun hangat.

Gathering spaces

Perpaduan warna, bentuk, ukuran, dan motif kain menjadikan finishing ruang keluarga ini amat bersemangat. Ruangan ini terbuka karena tidak diberi sekat, sehingga aktivitas makan, bersantai, membuat kue di dapur tetap menciptakan kebersamaan bersama seluruh anggota keluarga.

Symmetry rules

Ketika konsep ruang keluarga benar-benar diatur, maka hasilnya akan lebih baik. Perhatikan ketika pemilik rumah benar-benar menatanya dengan apik. Meletakkan televisi di tengah, guci di sisi-sisi kiri-kanan, dan menempatkan rak buku di sebelah kiri dan kanan. Bahkan motif sofa dan pun dibuat serasi dengan pernak-pernik berwarna hijau mengikuti warna cat dinding.

All in the family

Sebuah sofa panjang membentang menghadap televisi yang menandakan pusat hiburan seluruh anggota keluarga saat berkumpul. Sementara itu coffee table besar membentang telah disediakan untuk meletakkan buku, majalah, koran, game, atau makanan dan minuman. Cat dinding berwarna alami serasi dengan skala furnitur yang dipakai.