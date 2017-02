TOP FOOD: Bawa Koki Sendiri, Hotel yang Diinapi Raja Salman Tetap Suguhkan Menu Nusantara

All You need is a process, ,seperti proses masak rendang yg kadang makan waktu 2 jam lebih dgn begitu banyak rempah-rempah yg kadang buat mata perih dan bosan berkepanjangan. Tapi pada akhirnya akan sangat luar biasa, apalagi dihidangkan dan disantap bersama org" tercinta. Jadi, jangan mudah menyerah, nikmati saja prosesnya. Karna semua akan indah dan bahagia pada waktunya 🍖🍛 ____________________________________________ #vscocam#vsco#rendang#foodlover#cookingday

A post shared by vheya artega (@vheyaartega) on Feb 26, 2017 at 8:19pm PST