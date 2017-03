Melania Trump Pakai Blazer Berkilau Sequin Seharga Rp65 Jutaan di Kongres Amerika Serikat

FIRST Lady Amerika Serikat, Melania Trump, tampaknya tahu betul cara menarik atensi publik melalui penampilannya. Tak terkecuali kala mendampingi sang suami Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpidato di hadapan para anggota kongres AS.

Bertempat di Capitol Hill, Washington DC, Selasa malam waktu setempat, bagaimana penampilan wanita 46 tahun tersebut?

Mengutip Yahoo, Rabu (2/3/2017), Melania menjatuhkan pilihannya pada setelan hitam bertabur kilauan sequin koleksi Spring 2017 Michael Kors. Penampilannya kian modis dengan sentuhan belt hitam besar yang melingkar cantik di bagian pinggang.

(foto: yahoo)

Setelan yang terdiri atas blazer dan rok tersebut rupanya memiliki total harga yang fantastis. Blazer dengan kilauan sequin dan aksen embroidery floral tiga dimensi rancangan artisan Italia tersebut memiliki harga USD4995 atau senilai Rp65 jutaan serta rok seharga USD4595 atau setara Rp59 jutaan. Sehingga total harga setelan busana hitam Melania Trump berkisar Rp124 jutaan.

(foto: yahoo)

Dalam acara yang dihadiri oleh para anggota kongres, menteri, hingga politikus Amerika Serikat, tampak putri Donald Trump, Ivanka Trump dan sang suami, Jared Kushner. Seperti biasanya, Ivanka memang tak pernah gagal menarik atensi.

Kala itu, ia mengenakan dress polos warna merah marun. Dress dengan model asimetris di bagian bahu tersebut diketahui merupakan rancangan desainer Prancis Roland Mouret.