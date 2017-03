Akhir Pekan, Tantang Anak dengan Kegiatan Ini! Dijamin Makin Cerdas

TAK ada batasan apa pun dalam bidang seni. Untuk itu tantang anak berkesenian agar mereka bebas mengeksplorasi semua ide kreatif untuk menciptakan banyak hal lebih dari apa pun.

Jika Anda belum punya ide untuk mengisi kegiatan bersama si kecil di akhir pekan, coba tantang anak berkesenian, mungkin Anda akan terkejut melihat hasilnya.

Seperti dilansir Artfulparent, Sabtu (4/2/2017), seni kreatif yang mengalir dapat memaksa anak untuk berpikir out of the box. Berikut ini inspirasi kegiatan seni menantang untuk anak di akhir pekan.



Menggambar dari pola lubang

Ambil selembar kertas, buat titik-titik lubang hingga membentuk sesuatu. Jika mereka bingung, beritahu untuk mengganbungkan ketitik lubang berikutnya. Anak akan menarik dan menggabungkan, maka lihat saja hasilnya.

Melukis di kertas bolong

Sama seperti di atas, hanya saja ada sebuah lubang besar di tengah. Biarkan anak membubuhi warna apa saja untuk melukis sisi lingkaran. Lukisan di sekitar lubang dapat menginspirasi kreativitas anak-anak dengan cara baru.

Stiker kolase di atas kertas lubang

Coba buat pola gambar untuk ditempel stiker berpola. Biarkan anak membuatnya sendiri sesuai yang mereka inginkan. Gabungan bentuk satu sama lain dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda.