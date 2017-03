So Sweet, Kencan Romantis Suami-Istri Tanpa Diganggu Anak, Mesra Banget!

KENCAN kedua memang harus dilakukan bagi pasangan suami istri yang telah sekian tahun menikah. Di tengah pengeluaran rutin bulanan yang membengkak, kencan kedua bisa dilakukan dengan cara sederhana.

Dengan sedikit ide kreatif, kencan kedua bisa berkualitas dan berkesan. Membuat Anda dan pasangan bahagia karena menjalani momen romantis. Hindari menghambur-hamburkan uang yang terkadang justru membuat Anda dan pasangan bertengkar usai kencan kedua.

Dilansir dari Familyshare, Minggu (5/3/2017), inilah beberapa tips melakukan kencan kedua murah:



Berkeliling kota

Ambil kamera Anda dan pergi berkeliling kota bersama. Bertindaklah seperti sepasang turis yang datang dari luar kota dan mengeksplorasi keindahan serta budaya. Berfoto bersama di setiap landmark yang Anda datangi dan berpose mesra akan membuat momen ini sangat berkesan layaknya sepasang muda-mudi yang dimabuk asmara.

Spa di rumah

Manjakan diri Anda berdua dengan spa sambil bermesraan di dalam rumah. Siapkan bath tub untuk mandi busa, nyalakan lilin dan setel musik romantis. Anda bisa saling memanjakan dan menikmati waktu bersama dengan suasana yang romantis di dalam rumah.



Mendatangi tempat kenangan

Berjalanlah menyusuri tempat-tempat yang pernah Anda berdua datangi saat berpacaran. Ingatkan padanya tentang hal-hal lucu yang pernah terjadi di sana dan kenangan mengesankan yang membuat Anda semakin mencintainya. Ini akan menjadi momen romantis yang berkesan dan memperkuat pernikahan.

Mendekorasi kamar bak hotel

Siapa bilang kamar hotel selalu lebih nyaman daripada kamar sendiri. Untuk menghemat biaya, Anda bisa membuat kamar layaknya hotel. Pasang seprai putih, siapkan surat cinta, dan siapkan kopi di meja. Kemudian, pasang tulisan "Do not disturb" pada gagang pintu. Uhh, so sweet!