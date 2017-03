4 Dessert Khas Arab Manis Menggoda yang Wajib Dicoba

MAKANAN Arab bukan hanya sebatas nasi kambing atau olahan berbagai kurma saja. Khusus untuk jenis makanan penutupnya saja ada lebih dari 20 item. Tapi ada lima dessert yang cukup popular dan familiar, Anda wajib coba.

Dilansir dari EgyptianStreet, Rabu (1/2/2017) berikut empat makanan penutup bercita rasa manis yang wajib dicicip.

Umm Ali

A post shared by Laura Titova (@laura.titova) on Feb 24, 2017 at 7:21am PST



Jika diterjemahkan, umm Ali memiliki arti ibu Ali. Entah dari mana asal namanya diberikan, tapi makanan manis ini sudah ada sejak zaman dinasti Ayyubiyah. Dessert asli Mesir ini terbuat dari phyllo pastry kemudian diolah dengan tambahan susu, krim kental dan kacang-kacangan. Pada bagian topping seeing ditaburkan kismis, gula bubuk dan parutan kelapa kering. Rasanya didominasi manis sehingga cocok dijadikan makanan penutup.

Basbousa

A post shared by Fauzia's Kitchen Fun (@fauziaskitchenfun) on May 31, 2016 at 2:53pm PDT



Basbousa adalah sebutan untuk satu jenis makanan penutup khas Arab yang cukup populer. Basbousa dikenal luas di Mesir namun di Turki makanan ini dikenal dengan sebutan revani, sementara di Suriah disebut namoura. Kue manis ini terbuat dari tepung semolina yakni gandum yang digunakan untuk membuat beberapa jenis pasta dan couscous. Tepung ini diolah kemudian direndam dalam sirup manis. Rasa khas dari basbousa adalah aroma dan rasa air mawar. Dessert ini bisa dimakan bersama kacang, krim kental ataupun disantap langsung.

Knafeh

A post shared by سارة (@sarzaye) on Jan 1, 2017 at 7:43am PST

Kunafeh atau knafeh adalah hidangan manis yang kaya rasa dan bertekstur renyah lembut. Hidangan ini banyak ditemui di daerah yang banyak ditempati masyarakat dibawah kekaisaran ottoman. Kunafeh terbuat dari adonan semolina dan phyllo pastry. Kemudian isiannya digunakan keju lembut jenis nabulsi cheese sehingga kue ini renyah di luar namun lembut di dalamnya.

Baklava

A post shared by Keis Tambawala (@ktambawala) on Mar 1, 2017 at 3:25am PST



Seperti kebanyakan hidangan Timur Tengah, baklava diketahui sudah ada sejak kekaisaran Ottoman. Saking terkenalnya, Makan ini cukup populer dan bisa ditemui di Albania, Bulgaria, Yunani, Armenia, Azerbaijan, Siprus dan Georgia juga. Baklava terbuat dari phyllo pastry yang diisi kacang pistachio cincang dan siraman simple sirup atau madu. Biasanya baklava disajikan dalam bentuk potongan kecil.