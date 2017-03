RESEP PILIHAN: Sedap Mantap Sushi Tuna Rumahan yang Mudah Dibuat

MEMBUAT sushi memang tidak bisa sembarangan tapi bukan berarti sushi merupakan makanan yang tak mungkin dibuat di rumah. Sushi ala rumahan bisa lho jadi santapan nikmat.





Dari instagram @berbagiresep, Rabu (1/3/2017) berikut resep lengkap sushi tuna yang mudah dibuat. Bahan yang sederhana tak menghalangi sushi jadi sajian yang nikmat dan disukai banyak orang.

Bahan

Nasi dari beras jepang, secukupnya

½ sdt garam

½ sdm gula pasir

1 sdm jeruk nipis

Nori, secukupnya

Bahan isian

100 gr ikan tuna, kukus lalu suwir-suwir

2 sdm mayones

Wortel, secukupnya, potong memanjang

Zuchini, secukupnya, potong memanjang

Cara membuat

1. Campur nasi dengan garam, gula pasir dan jeruk nipis. Aduk hingga rata;

2. Siapkan bambu penggulung sushi lalu alasi dengan nori. Pipihkan nasi di atasnya, letakkan bahan isian. Gulung sambil ditekan sambil dipadatkan. Buka penggulung dan angkat sushi;

3. Potong menjadi bagian kecil, taburi wijen dan sajikan segera bersama mayones dan saus.