RAJA SALMAN: Seniman Jalanan Heboh Lukiskan Wajah Raja Salman

#Rajasalman#IslamBerjaya naon deinya bingung kalo bikin caption teh gak kaya orang kalo bikin teh udah kaya bikin cerpen sampe 2 juta paragraf bahkan dikait-kaitkan dengan hal2 yang mistis ataupun politik. Tapi Alhamdulillah dengan kedatangan Raja Salman ke Indonesia saya merasa senang dengan tujuan yang mulia yaitu berinvestasi tanpa mengharapkan imbalan tidak seperti yang 'itu'. Jadi intinya adalah bentar lagi mau kiamat bung ngeri sih kalo denger kiamat tapi kita tidak bisa memungkiri sebentar lagi akan terjadi kiamat dengan tanda2 yang sudah muncul.

