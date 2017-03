RAJA SALMAN: Estimasi Biaya Penginapan Raja Salman di Jakarta Capai Rp16 Miliar per Malam

ROMBONGAN Raja Salman sudah tiba tadi siang di Indonesia dan langsung menuju Istana Bogor. Penyambutan pun dimulai dengan meriah dan formal di dampingi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri lainnya. Lantas mengapa semeriah itu?

Sebab, Raja Salman datang ke Indonesia memberikan angin segar untuk perekonomian negara khususnya di bidang Pariwisata Indonesia. Sebanyak 1.500 orang datang dengan diakomodasikan super mewah dan juga mahal.

Transportasi, penginapan, hingga kuliner semua akan kena imbas positif dari kedatangan sang raja Arab Saudi itu. Dalam rangkaian perjalanan, Raja Salman memiliki jadwal yang ketat di Jakarta, kemudian di hari ke empat akan melancong ke Bali.

Di Jakarta sendiri, beliau sudah memesan tiga hotel berbintang lima sekaligus, dan di Bali penginapan mewah sebanyak empat hotel juga ludes disewa rombongan.

"Sejak tiba di Jakarta saja, sudah banyak uang yang disebar untuk menyokong kebutuhan 1.500 delegasi Saudi. Kabarnya tiga hotel di Kuningan sudah di booking. Jumlah kamarnya 800 lebih. Silakan kalkulasi berapa banyak uang yang masuk ke Jakarta? Cleaning service, satpam, tenaga kebersihan, guide, semua kebagian rezeki," ungkap Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Asnawi Bahar.

Ia memprediksi jika rombongan tersebut akan menggunakan hotel satu kamar untuk satu orang. Terbayangkan semewah apa nantinya? Asnawi mengestimasikan dari segi penginapan saja yang di Jakarta sudah bisa keluarkan Rp16 miliar.

"Taruhlah tarif menginap per malamnya Rp20 juta per malam. Kamar yang disewa 800. Hasilnya dikalikan tiga hari, sudah Rp48 miliar uang yang beredar hanya untuk sewa hotel," ungkap Asnawi.

Belum lagi fasilitas yang akan digunakan oleh rombongan di sana. Dan, kemungkinan harga yang dihasilkan masih lebih tinggi lagi, bahkan mencapai ratusan miliar. Sebab, hotek dipesan seluruh ruangan dan kamar. Itu baru soal penginapan di Jakarta belum di Bali dan juga transportasinya? Yuk Hitung.