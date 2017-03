RAJA SALMAN: Fantastis, Raja Salman Rogoh Kocek Rp8 M per Hari untuk Sewa Mobil Mewah di Jakarta

KEMEWAHAN luar biasa dari kedatangan Raja Salman bisa dilihat dari moda transportasi yang digunakannya selamam jalan-jalan bersama 1.500 orang rombongannya ke Indonesia. Rombongan diketahui menyewa mobil mewah jenis Alphard, Mercedes Benz, hingga BMW.

Memang kemewahan yang dihadirkan Raja Salman dan rombongan saat travelling bukanlah kali pertama. Sebelumnya, di Malaysia dan Prancis juga super mewah dan glamor.

Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Asnawi Bahar, mengungkapkan jika gaya hidup seperti ini tentu tak hanya berdampak bagi pemerintah saja. Tetapi juga bagi wajah wisata Tanah Air.

"Kalau itu kembali dilakukan di Jakarta apa enggak hebat dampaknya? Pengusaha, driver, SPBU, semuanya ikut kebagian rezeki. Multiplier effect-nya dahsyat," tegas Asnawi.

Gaya hidup mewah Raja Salman serta rombongan ketika travelling ke Jakarta saja menghasilkan angka luar biasa. Untuk menyewa Mercedez Benz saja, bisa menyentuh angka Rp8 miliar per harinya. Dengan asumsi sewa kendaraan per hari Rp20 juta.

"Kalikan saja 400 mobil, anggaran yang dihabiskan bisa tembus Rp8 miliar per hari," ungkap Asnawi.

Perlu diketahui, kunjungan rombongan kerajaan Arab terakhir saat ke Spanyol mencapai Rp780 milyar. Apakah, kunjungannya ke Indonesia akan mengalahkan negara lain?