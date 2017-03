Asyik, Liburan ke India Gratis SIM Card Buat Internetan Sepuasnya

DELHI AIRPORT ๐Ÿค—๐Ÿ›ซ๐Ÿ’“ #india #delhi #airport #delhiairport #britishairways #brasileirospelomundo #luxurytravel #art #knowledge #trip #discoveringtheworld #letsgo #alone #budha #namaste #byebye #tksgod #travelingourplanet

A post shared by ๐ŸŒ๐Ÿ—บ Oregana pelo mundo ๐Ÿ—บ ๐ŸŒ (@oreganapelomundo) on Feb 28, 2017 at 6:32am PST