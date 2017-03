Ini Lho Kekurangan dan Kelebihan Punya Payudara Besar

DATA di Indonesia, walaupun diperkirakan kecil, namun operasi implan payudara terus mengalami peningkatan. Sebuah rumah sakit di Indonesia saja melaporkan bahwa untuk melakukan pemasangan implan payudara, pasien harus rela mengantre hingga dua bulan. Namun tahukah Anda, kelebihan dan kekurangan dari memiliki payudara besar?

Kelebihan memiliki payudara besar

Memiliki payudara besar tentu akan membuat dada Anda terasa hangat meski saat dalam cuaca dingin, karena pada cuaca dingin, tubuh akan membakar lemak untuk menghasilkan kehangatan. Selain itu, semua mata tentu akan tertuju pada Anda.

Berbeda dengan para pria, wanita menghabiskan waktu lebih lama untuk melirik pada kedua area tersebut, karena sebab yang lain. Para wanita memfokuskan arah pandang pada kedua area tubuh ini, karena bertujuan untuk membandingkan dengan milik mereka sendiri.

Kekurangan memiliki payudara besar

Suatu penelitian yang dipublikasikan pada The Journal of Plastic and Reconstructive Surgery mengungkapkan bahwa perempuan dengan payudara besar dapat berisiko mengurangi lima tahun dari usia harapan hidup yang diprediksikannya. Beberapa kekurangan memiliki payudara besar yang lain, yakni:

1. Menimbulkan rasa sakit dan pegal-pegal serta postur tubuh buruk

Menurut seorang ahli penyakit dalam, Dokter Jomo James, akan timbul rasa sakit pada beberapa area tubuh Anda akibat payudara besar, terutama pada area punggung dan leher, karena meningkatnya penumpukan berat badan pada area dada Anda.

2. Masalah kulit

Pada bagian bawah payudara besar sejatinya akan lebih lembap dibandingkan payudara yang ukurannya lebih kecil. Kondisi ini lalu membentuk wadah yang sesuai untuk jamur hidup. Sehingga, pada payudara besar akan lebih rentan untuk mengalami infeksi jamur.

3. Ketidaknyamanan suasana hati

Kondisi postur tubuh yang tidak nyaman dan tampilan fisik yang tidak baik tentu rentan mendapatkan komentar-komentar miring dari orang-orang sekitar. Sehingga, sebagian besar orang yang memiliki payudara besar justru akan mengalami penurunan rasa percaya diri.

4. Rentan terserang kanker payudara

Penelitian yang dilakukan oleh Chamnida Sellahewa, mengungkapkan bahwa wanita dengan ukuran payudara yang besar, akan lebih berisiko terserang kanker payudara. Penelitian terhadap 120 pasien yang melakukan pengangkatan payudara (mastektomi) karena serangan kanker payudara ini, menemukan bahwa pasien dengan berat mastektomi lebih dari 800 gram (payudara yang besar), memiliki ukuran tumor kanker yang lebih besar, dibandingkan dengan pasien dengan berat mastektomi kurang dari 800 gram.