Edisi Perdana Vogue Arabia, Princess Deena Aljuhani Abdulaziz Tunjuk Gigi Hadid Jadi Model Cover

KEHADIRAN majalah Vogue Arabia yang notabene mewakili majalah Vogue untuk wilayah kawasan Timur Tengah memang tengah hangat jadi pembicaraan.

Bagaimana tidak ramai menjadi topic pembicaraan, pasalnya editor in chief dari majalah fesyen ternama ini tidak lain dan tidak bukan salah satu anggota keluarga kerajaan Saudi Arabia yakni, Putri Deena Aljuhani Abdulaziz. Ditambah lagi dengan pilihan model yang ditunjuk oleh Putri Deena untuk menghiasi cover edisi debut perdana Vogue Arabia.

Ya, supermodel yang terpilih untuk menghiasi sampul halaman depan edisi pertama Vogue Arabia ini adalah the “it” girl, Gigi Hadid. Tidak tanggung-tanggung, tampil sebagai cover edisi perdana Vogue Arabia ini. Gigi muncul dengan dua versi cover yang berbeda, walaupun tetap dengan outfit yang sama.

Dalam foto cover yang telah dirilis resmi oleh Vogue, Gigi terlihat mengenakan bejeweled headdress yang menutupi kepala dan hampir setengah wajah cantiknya. Sedangkan untuk halaman fashion spread di bagian dalam, Gigi terlihat mengenakan hijab berwarna pink fushia dan ungu yang disesuaikan dengan warna riasan matanya.

Pemotretan Gigi untuk Vogue Arabia ini sendiri dilakukan oleh juru foto fashion ternama, InezVinoodh, dengan arahan dari pengarah gaya Brandon Maxwell. Walau sudah sangat terbiasa menjadi model cover Vogue mulai dari Amerika, Paris, Australia, Spanyol, Jepang, Brazil, dan Italia.

Bisa dipilih oleh Princess Deena menjadi supermodel yang menghiasi edisi pertama Vogue Arabia, Gigi yang memiliki darah Palestina dari sang Ayah, Mohamed Hadid mengaku sangat senang dan terhormat. Ekspresi ini langsung ia ungkapkan melalui pesan di akun Instagram pribadinya.

(Foto: Yahoo)

“I think the beautiful thing about there being international Vogue’s is that, as a fashion community, we are able to celebrate, and share with the world, different cultures.” She continued, “Being half-Palestinian, it means the world to me to be on the first-ever cover(s) of @voguearabia, and I hope that this magazine will show another layer of the fashion industry’s desire to continue to accept, celebrate, and incorporate all people & customs and make everyone feel like they have fashion images and moments they can relate to… & learn and grow in doing so. Thank you @deenathe1st for your vision and for having me on this cover by the incredible @inezandvinoodh so much love,,” tulis dara 20 tahun ini dalam keterangan fotonya.

Majalah Vogue Arabia dengan Gigi sebagai cover ini akan mulai hadir di pasaran pada 5 Maret 2017 mendatang, di seluruh area MENA (Middle East and North Africa) serta London, Paris, dan Milan. Demikian seperti disitat Yahoo, Kamis (2/3/2017).