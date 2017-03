4 Sikap Suami yang Bikin Istri 'Tersiksa', Sering Lontarkan Lelucon Enggak Penting

SUAMI sering merasa jika istri marah kepadanya, tapi tak yakin untuk bertanya apa sebabnya. Mungkin suami takut kalau memang dialah sumber yang membuat istri marah.

Ken Page, seorang psikoterapis dan penulis mengatakan, ketika istri marah, dia bukan saja kesal. Tetapi juga tersiksa karena cemas. Seperti dikutip Huffingtonpost, Kamis (2/3/2017) inilah penyebab yang suami harus tahu hal apa yang membuat istri tersiksa.

Secara halus meminta berat badan ideal

Keluhan halus yang dari suami tentang berat badan istri, membuat istri benar tersiksa. Dia sudah membersihkan rumah, mengurus anak, memasak, bahkan bekerja. Tanggung jawab itu sudah cukup berat baginya. Jika Anda melihat istri murung seharian hentikan tuntukan pola makan sehat dan anjuran berolahraga untuknya.

Dibuat lelucon

Suami mungkin berpikir lelucon itu lucu untuk meringankan suasana hati istrinya. Tapi bagi istri itu sangat mengganggu. Jika istri tertawa mungkin itu hanya karena terpaksa. Samantha Rodman, seorang psikolog yang bermukin Maryland mengatakan, “Ketika Anda tidak bisa menghentikan diri membuat lelucon, istri Anda mungkin merasa dilecehkan dan dianggap tidak penting.”

Tidak puas secara seksual.

Anda berdua mungkin puas dengan frekuensi seks tapi mungkin masih ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan seks istri. "Banyak pasien mengatakan kepada saya meskipun suami mencoba memenuhi kebutuhan istri di tempat tidur, ada 'sesuatu' yang tidak mereka dapatkan. Biasanya itu terkait foreplay,” kata Page.

Merasa tidak didengar

Jika istri sering mengatakan, “dengarkan aku.” Itu berarti dia sering kali merasa diacuhkan. Mungkin Anda lebih tertarik kepada ponsel ketimbang mendengarkan istri. "Ini mungkin terdengar sepele, tapi menyimak dengan sungguh-sungguh apa yag dikatakan istri adalah salah satu dasar yang paling penting untuk keintiman dalam hubungan,” kata Seth Meyers, Psikolog dan penulis Overcome Relationship Repetition Syndrome and Find the Love You Deserve.