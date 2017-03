Raja Salman Disuguhkan Buah Indonesia, 3 Buah Ini Asli Nusantara

MENGUNJUNGI Indonesia, Raja Salman disuguhkan berbagai makanan khas Indonesia salah satunya buah-buahan Nusantara. Berbagai jenis buah dari Indonesia jadi suguhan segar untuk Raja Salman dan rombongan.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa jenis buah khas Nusantara yang asli dan tampaknya jadi suguhan Raja Salman.

Salak

Buah yang satu ini sering dijuluki sebagai snake fruit karena tekstur kulitnya yang bersisik seperti kulit ular. Buah ini asli dari Indonesia, bahkan salah satu variannya yakni salak condet didapuk menjadi identitas kota Jakarta. Salak memiliki berbagai varian yang setiap variannya memiliki keunikan sendiri. Misalnya salak pondoh yang banyak dibudidayakan di kawasan lereng gunung Merapi, Yogyakarta.

Rambutan

