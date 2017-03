RESEP PILIHAN: Mau Bikin Dessert Khas Timur Tengah? Jajal Basbousa

BOSAN dengan dessert ala western? Yuk bikin makanan penutup khas Timur Tengah. Salah satu resep yang bisa Anda coba yakni, basbousa. Selain praktis, rasa manisnya yang khas membuat hidangan ini layak disajikan dalam suasana apa pun.

Dilansir dari buku A Sweet Taste of Africa: Sail Into a New Recipe Journey, karya Ivy Newton-Gamble, berikut resep lengkap membuat basbousa, Kamis (2/3/2017).

Bahan-bahan

2 cangkir tepung semolina

1 cangkir madu

1/2 cangkir mentega tanpa garam

1 cangkir yogurt tanpa lemak

2 1/4 sdm susu murni

1 sdt baking powder

1/4 sdt air mawar

Taburan

1/2 cangkir jus lemon

1/2 cangkir air mineral

3 cangkir gula bubuk

1 cangkir kacang almond

Cara membuat

1. Panaskan oven pada suhu 350 derajat celcius. Di dalam sebuah mangkuk, campurkan madu, mentega, yogur, air mawar, dan susu. Di wadah lainnya, campurkan bahan-bahan kering seperti tepung semolina dan baking powder. Setelah itu, masukkan ke dalam mangkuk berisi campuran madu dan lain-lain;

2. Tuangkan adonan pada loyang berukuran 8 inch. Panggang selama kurang lebih 35 sampai 40 menit;

3. Sambil menunggu adonan matang, campurkan gula, air, dan jus lemon, lalu rebus hingga gula mengental seperti sirup. Angkat kue dari oven, sisihkan hingga dingin. Setelah itu, tuangkan sirup di atas kue, lalu taburi dengan kacang almond. Sajikan.