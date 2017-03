Ranu Regulo Tawarkan Tanah Perkemahan Seindah Ranu Pane

Bagi wisatawan yang suka naik Gunung di saat pendakian Semeru tertutup tak usah bingung. Yuk, datang dan menginap di Ranu Regulo yang berada di sebelah utara dari Ranu Pani yang tak jauh eksotis. Ranu Regulo yang berada di Desa Ranu Pani Kecamatan Senduro kerap dijadikan tempat berkemah para pendaki ke Semeru bila pendakian dibuka. Namun, dalam sebulan terakhir sudah banyak wisatawan yang memilih menginap dan berkemah di Ranu Regulo. . "Regula menjadi destinasi pilihan wisatawan yang ingin menikmati alam Semeru disaat pendakian ditutup," kata Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Arif Efendi pada beritajatim.com, Senin (27/2/2017). . Menurut dia, diakhir pekan banyak sekali kelompok anak muda atau keluarga yang memilih Ranu Regulo sebagai tempat berwisata. Dengan suasana yang sejuk dan tenang, Ranu Regulo mampu memberikan relaksasi bagi wisatawan. . "Ranu Regulo ini jauh dari pemukiman, tidak seperti Ranu Pane, kesan camping di danau Gunung sangat terasa dan nyaman," paparnya. Ranu Regulo juga menjadi tempat belajar anak muda dalam kekayaan hayati dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pasalnya,banyak tanaman khas yang dibudidayakan di sekitar Ranu. . "Kita bisa melihat Anggrek Hijau yang dibudidaya oleh pihak TNBTS," ungkap Arif. Ranu Regulo bisa diakses oleh wisatawan dengan berkendaraan motor baik roda 4 dan roda 2. Selain itu, kabut asap di atas Ranu menjadi eksotika tersendiri saat matahari muncul diufuk timur. (Beritajatim.com) Video By @sawwx - Camping by the lake, should had brought my fishing rod lol #mountnesia _______________________________________ #ranupane #ranuregulo #camping #semeru #mahameru #jatim #jawatimur #explorejatim #explorejawatimur #malang #surabaya #bromo

A post shared by PENDAKI GUNUNG INDONESIA (@mountnesia) on Mar 1, 2017 at 2:34am PST