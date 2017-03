Al-Munawar, Kampung Arab di Palembang

Ada aturan tidak tertulis di Kampung Al Munawar, yakni tidak boleh menggunakan celana pendek atau baju terbuka Sebaiknya menggunakan pakaian sopan dan tertutup, pakai sarung seperti keren juga kan Photo by : @qinoytorsten #palembangevent #kampungarabpalembang #festivalkopialmunawar #pesonaindonesia #pesonasriwijaya #wonderfulsriwijaya #wonderfulindonesia

