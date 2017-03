"Peter Pan on Ice" Hadirkan Pentas Teatrikal Kelas Dunia

UNTUK masyarakat Jakarta yang haus akan pentas teatrikal untuk keluarga berkelas dunia, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di bulan Maret ini, seni pertunjukan kelas dunia dan aksi akrobatik "Peter Pan on Ice" akan digelar pada 24, 25, dan 26 Maret 2017.

Dilangsungkan di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, pertunjukan "Peter Pan on Ice" akan menyuguhkan kisah Peter Pan dalam kemasan yang spektakuler bersama The Russian Ice Stars, yang ahli dalam seni akrobat dan sirkus dan telah diakui di dunia.

Dheraj Kishore Kumar selaku direktur promotor acara pertunjukkan ini dari PT Maya Abadi Teknologi, melihat bahwa seni pertunjukan dan pentas teatrikal seperti ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia serta mempunyai potensi besar untuk berkembang ke depannya.

"Peter Pan on lce bisa dinikmati seluruh usia dan kalangan. Pertunjukan Pater Pan on Ice sudah pasti akan memberikan kesan yang unik dan tak terlupakan. Apalagi ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/3/2017).

The Russian Ice Stars yang diundang ke Jakarta sudah dikenal sejak tahun 90-an. Kualitas seni teater dan akrobat mereka dikenal dengan tingkat kesempurnaan teknis yang tinggi, serta cerita inspiratif sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat akan keindahan seni pertunjukan dan akrobatik di atas es.

Sebelumnya, The Russian Ice Stars telah menampilkan berbagai pertunjukan bergengsi kelas dunia, antara lain The Phantom of The Opera on Ice, Carmen on Icwe, The Sleeping Beauty and Cinderella, Barnum on Ice, Nutcracker on Ice, hingga Cirque de Glace.

Pertunjukan "Peter Pan on lce" sendiri telah diadakan di berbagai belahan dunia, seperti Rusia, Ukraina. Inggris, serta Jepang. Sementara di Indonesia, acara tidak akan kalah spektakulernya karena didukung dengan berbagai aransemen musik megah, efek visual menawan serta tata cahaya berkilauan.

"Peter Pan" adalah sebuah dongeng karya penulis novel J M Barrie yang menceritakan seorang anak laki-laki nakal yang bisa terbang dan berpetualang di pulau bernama Neverland.

"Cerita mengenai Peter Pan telah lama menjadi konsumsi publik Indonesia yang populer melalui media buku bacaan ataupun film layarlebar denan cerita yang kerap kali dimodifikasi. Maka dari itu, kami berniat membawa kisah dongeng ini dalam pertunjukan akrobatik di atas es," tutur Dheraj.

Pertunjukan "Peter Pan on Ice" akan dimainkan 8 sesi dalam tiga hari penyelenggaraan. Pertunjukan dua jam tersebut bisa ditonton dalam gedung pertunjukan berkapasitas 3.000 penonton di tiap sesi, dengan tiket mulai dari Rp300 ribu sampai Rp1,2 juta.

Selain kegiatan menonton pertunjukan, pengunjung juga dapat menikmati bazar dan toko merchandise untuk kenang-kenangan.