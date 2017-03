Akhirnya Nike Rilis Baju Olahraga untuk Wanita Bertubuh Gemuk!

MEMILIH dan membeli pakaian bagi wanita bertubuh gemuk adalah hal yang cukup sulit, nah berbelanja pakaian untuk berolahraga jauh lebih sulit lagi.

Bagaimana tidak? Memang pada kenyataannya , mendapatkan busana olahraga atau sportwear untuk wanita bertubuh gemuk memang sulit adanya karena kebanyakan label atau brand hanya menyediakan busana dengan ukuran standard.

Tetapi sekarang, permasalahan di atas mungkin bisa sedikit diatasi dengan inisiatif dari lini sportwear raksasa dunia satu ini. Seperti dilansir Harpersbazaar, Minggu (5/3/2017) Nike diberitakan akhirnya merilis koleksi busana olahraga untuk wanita bertubuh gemuk.

Di mana dalam peluncuran koleksi plus size ini, Nike menyebutkan bahwa dalam proses produksinya tidak dikerjakan secara asal hanya semata-mata membuat ukuran yang jauh lebih besar.

(Foto: Harpersbazaar)

“Dalam mendesain koleksi size plus ini, kami dari Nike tidak semata-mata hanya membuat produk-produk dengan ukuran yang diperbesar. Kalau hanya itu patokannya, produk ini tidak akan berhasil dibuat karena pada hakikatnya distribusi alias peranan dari masing-masing size plus ini berbeda-beda,” jelas Helen Boucher, selaku vice president of women's training apparel Nike.

Peluncuran koleksi untuk wanita bertubuh gemuk ini sendii dilakukan Nike dengan meluncurkan iklan kampanye, yang dibintangi oleh influencers seperti Grace Victory dan Danielle Vanier. Sejauh ini disebutkan untuk ukuran size plus ini, Nike menyediakan aneka koleksi dari ukuran XL hingga 3XL yang bisa didapatkan langsung di butik Nike dan secara online.