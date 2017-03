Wow!! Truk Makanan Ini Berjualan di Tengah Kemacetan

BERJIBAKU dengan kemacetan terkadang sangat mengesalkan. Apalagi jika perut dalam keadaan kosong serta kondisi tubuh yang lelah.

Berbicara soal macet, ternyata tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami hal tersebut. Di Los Angeles, Amerika Serikat, kemacetan bisa terjadi hingga berjam-jam.

Beberapa waktu laku, sebuah food truck berinisiatif menjajakan dagangan mereka di tengah-tengah kemacetan. Mereka menjual berbagai makanan cepat saji termasuk camilan lezat khas Meksiko yaitu, Taco.

Taco truck, stuck in Seattle’s big I-5 closure, opens for lunch anyway: https://t.co/RQicTXlZWm pic.twitter.com/KtI3FOHBUT