Di Dunia 4 Bahan Makanan Ini Dibanderol Super Mahal!

MAKANAN memiliki fungsi utama sebagai sumber energi bagi manusia untuk tetap bisa hidup dan menjalankan aktifitas. Tapi di samping itu, makanan juga jadi pemuas selera lidah dan juga kadang digunakan sebagai alat tunjuk strata atau status seseorang.

Ya, makanan bisa jadi satu alat yang menunjukkan status sosial seseorang. Pasalnya beberapa makanan dibanderol dengan harga yang selangit dan terkesan 'tak masuk akal'. Makanan apa saja yang jadi takaran strata sosial? Dilansir dari TheRichest, berikut empat bahan makanan super mahal yang punya kesan mewah.

Saffron

Saffron merupakan bahan makanan berupa bumbu masakan yang sudah lama diketahui sebagai satu yang termahal di dunia. Saffron banyak digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan India, aroma dan warna khas saffron banyak digilai pecinta kuliner dari seluruh dunia. Saffron adalah putik bunga yang sangat sulit didapatkan karena untuk mendapatkan satu pon saffron petani harus menanam 50 ribu hingga 75 ribu bunga saffron siap panen. Harga yang dibanderol untuk putik bunga berwarna oranye ini adalah 500 hingga 5000 USD atau setara Rp 6,6 juta hingga Rp 66 juta untuk setiap satu pon saffron tergantung kualitasnya.

Almas Caviar

Caviar adalah telur ikan yang untuk memperolehnya cukup sulit. Dari sekian banyak caviar yang ada di dunia, satu yang paling mahal adalah almas caviar. Jenis caviar ini adalah satu yang paling mewah dan diperhitungkan dibanding jenis caviar lain. Caviar ini adalah telur ikan beluga sturgeon yakni ikan purba yang dipercaya sudah ada sejak zaman dinosaurus. Untuk satu pon caviar ini dibanderol dengan harga mulai 8.400 USD hingga 15.500 USD tergantung kualitasnya. Jika dirupiahkan maka akan muncul angka Rp 112 juta hingga Rp 206 juta. Ikan jenis ini membutuhkan waktu yang lama untuk bertelur, setidaknya butuh 20 tahun untuk bereproduksi secara alami. Caviar ini juga hanya dijual di satu toko di London dan daftar tunggu untuk mendapatkan caviar ini adalah empat tahun.

White truffle

Masih saudara dengan black truffle, jenis white truffle ini juga dibanderol dengan harga selangit. Truffle putih hanya tumbuh di beberapa daerah di Italia, Prancis dan Kroasia serta termasuk tanaman liar yang tidak bisa dibudidayakan. Truffle putih dijual dengan harga yang fantastis yakni 1.360 USD hingga 4.200 USD atau sekira Rp 18 juta hingga 56 juta per pon. Harga yang cukup mencengangkan untuk membeli sebuah jamur.

Emas

Semua orang agaknya setuju jika emas dikategorikan sebagai barang mewah. Ternyata emas kini bukan hanya dijadikan perhiasan semata, orang-orang berkantong tebal bisa menyantap emas. Wow! Meski berhasil mengubah emas jadi makanan namun secara harfiah ini tidaklah menghasilkan rasa yang dominan. Orang hanya akan mendapatkan pengalaman menyantap emas yang berkilauan. Edible gold ini dibanderol cukup tinggi yakni kisaran 33.000 USD hingga 110.000 USD atau setara Rp 440 juta hingga Rp 1,4 miliar untuk tiap kilogramnya.