TOP FOOD: Sop Kaki Kambing Tandingi Kelezatan Nasi Kebuli dalam Jamuan Kenegaraan Raja Salman

Nomm nommm Selat Galantine + Telor Grab it di: Selat Mbak Lies Serengan Solo Paparons ke sekatan, ada perempatan lurus lagi 30meter.. 8am - 6pm ........ In frame @ Rp 18.000 Monggo merapaaat.. lokasine uniiik banget, full keramik, bakal bikin kamu kangeeeen.

A post shared by kuliner murah Solo under 30k (@solofoodiy) on Feb 20, 2017 at 11:21pm PST