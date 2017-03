RAJA SALMAN: Liburan ke Bali, Raja Salman Bawa Kursi Seharga Rp17 Miliar

RAJA Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud besok akan pergi melancong ke Pulau Dewata dan sudah memesan empat hotel mewah di kawasan Nusa Dua, Bali.

Rencananya, Raja Salman akan menginap di St Regis, di mana sebuah resort super mewah yang menyediakan fasilitas kamar tak biasa. Mereka juga sudah menyiapkan tangga khusus untuk Raja Salman menuju ke pantai.

Tangga tersebut terbuat dari kayu, dan sudah dibikin seminggu sebelum kedatangan Raja Salman. Tentu saja fasilitas ini untuk memberikan kenyamanan Raja Salman selama di hotel.

Namun, bukan Raja Salman namanya jika tidak heboh dan mewah. Di dalam 300 ton kargo pesawat, ternyata ada juga sebuah kursi dan televisi yang dibawa untuk dipasang di kamar sang raja. Tentu saja, harganya puluhan miliar.

"Beritanya beliau membawa kursi seharga Rp17 miliar dan Televisi 85 Inch," ungkap Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali, I Ketut Ardana kepada Okezone.

Memang sampai detik ini belum ada penampakan dari kursi dan televisi mewah Raja Salman ini seperti apa. Namun, tentu saja periwisata tersebut merupakan momen langka selama ini.