RAJA SALMAN: Kunjungan Raja Salman Berpotensi Tingkatkan Wisatawan Timur Tengah

RAJA Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud datang ke Bali merupakan promosi gratis bagi destinasi wisata yang terkenal dengan seribu pulau ini.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali, I Ketut Ardana melihat hal ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik buat Bali sebagai destiansi pariwisata dunia.

"Kenapa saya katakan begitu karena middle east kan salah satu market potensial dengan penduduk yang besar juga," katanya.

Dia menjelaskan, apalagi Raja Arab sudah pernah ke Indonesia 47 tahun yang lalu. Raja Arab kali ini tidak hanya urusan kenegaraan saja tapi akan berlibur ke Bali.

Kedatangan Raja Arab Saudi ini pastinya akan diiukuti oleh masyarakatnya, tentunya juga warga timur tengah. "Pastinya berita ini akan mendunia. Beliau sudah 47 absen, sekarang datang kan pasti masyarakat dunia khususnya di Arab Saudi kan pasti terbelalak. Terlebih lagi Bali pulau pariwisata dengan daya tarik dari A hingga Z," ungkapnya.

Pihaknya menyimpulkan bahwa masa depan pariwisata di Bali sangat baik dengan kabar ini. "Saya berbicara pariwisata saja. Potensi market timur tengah itu cukup tinggi. Apalagi warganya kaya-kaya, pastinya mereka akan membeli produk yang berkualitas. Dan akan menginap di hotel bintang lima,"ujarnya.

Imbuhnya, ketertarikan wisatawan dari Timur Tengah ini e Bali tidak terlalu jauh dengan wisatawan mancanegara dari Eropa.

Mereka suka dengan daya tarik alam, kemudian fasilitas pantai, budaya, karena mereka negara islam, tetapi paling tidak menyaksikan dari kejauhan bagaimana kehidupan masyarakat Bali.

"Ya harapan kami begitu dengan adanya Raja Arab Saudi ke Bali wisatawan dari Timur Tengah bisa membludak," pungkasnya.