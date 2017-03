Menaklukkan Tantangan Mud Warrior 2017, The Biggest Obstacle Race di Jakarta

JAKARTA – Setiap orang memiliki jiwa petualang yang terkadang baru muncul jika ada tantangan yang menggoda untuk ditaklukkan. Tak heran jika pada Sabtu, 18 Februari 2017, pukul 06.00, sekira 900-an orang memadati Taman Budaya Sentul, Bogor, lokasi berlangsungnya The Biggest Obstacle Race di Jakarta, MUD WARRIOR 2017.

Para peserta ini begitu antusias untuk menaklukkan tantangan sambil berlari di acara yang diprakarsai Sports Hangout dan disponsori oleh Counterpain ini. Sebanyak 30 tantangan harus ditaklukkan para peserta Pro jika ingin membawa pulang uang tunai dan hadiah dari sponsor.

(Foto: Rizky Pratama Susilo)

Selain para peserta Pro, juga ada para peserta kategori 5K yang berkewajiban menyelesaikan sejumlah 15 tantangan yang ada di track. Dimulai pada 08.30, para peserta kategori 5K mulai sibuk menaklukkan Low Wall, Lompat Pagar, Back to School, Laser Trap, Monkey Do, Belly Slide, Slippery Hill, Delivery Man, Ratlle Snake, Hanging Tough, River Bed, Lucky Dip, Gotong Royong, Warrior Climb, dan The Great Wall.

(Foto: Yulius Rianto)

"Obstacles ini adalah cara untuk melatih kita dalam menghadapi rintangan. Kombinasi lari dan rintangan menjadi satu kesatuan kami kemas agar menjadi lebih fun sekaligus multifunction bagi peserta. Olahraga yang berbeda daripada umumnya ini juga sekaligus menjalin rasa solidaritas," ungkap Wilson Hidayat sebagai Director Marketing Sports Hangout sebagai penyelenggara MUD WARRIOR 2017.

(Foto: Rizky Pratama Susilo)





Tak hanya perorangan, MUD WARRIOR 2017 juga dimeriahkan oleh 10 komunitas olahraga yang harus menyelesaikan 15 obstacles dalam 5 km untuk dapat memenangkan lomba Community Challenge.

Serunya lagi, di antara para peserta juga terlihat pasangan artis Ganindra Bimo dan Andrea Dian yang ternyata juga turut menjadi peserta MUD WARRIOR 2017. Pasangan yang dikenal rutin berolahraga bareng ini pun berhasil sampai di garis finish dan menyelesaikan 15 tantangan yang ada.

Jerih payah para peserta dari berbagai kategori diganjar dengan medali dan kaos finisher sesampainya di garis finish. Asyiknya lagi, para peserta juga bisa menikmati produk beberapa sponsor yang ada di lokasi. Setelah lelah berlari dan menaklukkan berbagai tantangan, selepas lomba para peserta bisa memanjakan diri di Counterpain Recovery Lounge. Di lounge ini, para peserta bisa berkonsultasi sambil dipijat oleh terapis yang telah disediakan.

"Kami cukup happy, untuk event pertama kali yang digelar di Indonesia, yang ikut banyak banget. Kami berharap dapat menghadirkan acara yang lebih seru lagi di kota lain maupun di Jakarta," ujar Luli Berliana, Brand Manager Counterpain.

Sekitar jam 12.00 acara diakhiri dengan penyerahan hadiah secara simbolis kepada para pemenang di kategori PRO (10K).

Acara MUD WARRIOR 2017 terselenggara berkat support berbagai pihak. Counterpain berperan menjadi sponsor utama acara penuh tantangan seru ini. Selain itu, acara yang diprakarsai oleh Sports Hangout ini, juga didukung oleh berbagai partner seperti TIKI, Tata Logam, Ammob, Dettol, Prima, Starvit, Hyrococo, Goers, You C1000, Sukasport, MNC Channel, Extreme Channel, Uber, What’s New Jakarta, Prambors Jakarta, Trivia, GuavaPass, MyStudyWorld.com, NKHealth, dan RS Pertamedika Sentul City.

Hadir pula di acara ini perwakilan komunitas dari Indorunners, Bengkel Crossfit, Fake Runners, Celebrity Fitness, Crossfit 6221, Indonesian Spartan, MW Boot Camp, dan Crossfit Kemang.

Pemenang MUD WARRIOR 2017 Kategori Pro (10K) Pria:

Juara I : Okta Vianus

Juara II : Jumardi

Juara III: Johnny Tiu

Pemenang MUD WARRIOR 2017 Kategori Pro (10K) Wanita:

Juara I : Adinda Sukardi

Juara II : Risna

Juara III: Fiskandari

Hadiah Pemenang Kategori Pro (10K)

Juara I: Uang Tunai Rp3,5 juta

1 Unit Spartan Sport

1 Unit Jersey Sunto

Juara II: Uang Tunai Rp2,5 juta

1 Unit Jersey Sunto

Juara III: Uang tunai Rp1,5 juta

1 Unit Jersey Sunto

Pemenang MUD WARRIOR 2017 Kategori Community Challenge

Komunitas Gonz Runners dengan anggota:

* Rico Pribadi

* Neny Mirzana

* Eduard Anugrahwan Vau

Masing-masing pemenang Community Chalenge mendapatkan 1 Suunto Watch