Sesuaikan Pulasan Make-up dengan Gaya Sendiri saat Pergi Kencan

TAK sedikit wanita single atau jomblo berusaha maksimal untuk menarik perhatian pria incarannya. Sayangnya, hal tersebut justru membuat pria ilfil lantaran kesalahan wanita dalam bermake-up, yang tidak disadari.

Kesalahan paling umum dilakukan wanita untuk menarik perhatian pria adalah penggunaan make-up yang terlalu tebal dan mengikuti tren make-up yang sedang happening agar tampil beda. Padahal, merias wajah sesuai dengan kepribadian dan gaya diri Anda sendiri akan jauh lebih baik, lho.

"Menurut aku make-up saat kencan haruslah stay to yourself. Tetap sesuaikan dengan inginnya seperti apa. Menurut aku be yourself adalah cara yang paling baik," kata beauty blogger Nadya Aqilla yang ditemui Okezone di sebuah acara kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (4/3/2017).

Dituturkan Nadya, make-up harus membuat penggunanya merasa percaya diri dan bukan dijadikan sebagai topeng untuk menyembunyikan hal-hal yang justru membuat diri khawatir.

Kendati demikian, bukan berarti Anda tak bisa bermain dengan warna make-up. Melalui make-up seseorang bisa mengekspresikan dirinya masing-masing.

"Untuk pilihan lipstik sebenarnya enggak ada do and don'ts. Aku mengajak orang-orang untuk mencoba warna apa pun karena make-up itu fun. Saat dating, bisa pilih warna yang segar, seperti pink, nude, atau nude kecokelatan," sarannya.